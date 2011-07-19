Кто и зачем прослушивает телефоны в России?

Во вторник владелец медиа-империи News Corporation Руперт Мердок и его сын Джеймс, отвечающий за деятельность британского подразделения корпорации, предстали перед комитетом по СМИ британского парламента.

Журналистов News International обвиняют, в частности, в незаконном прослушивании телефонов для получения эксклюзивных материалов.

А для чего прослушавают телефоны в России?

Ведущая программы "Вам слово " Яна Литвинова задала этот вопрос бывшему руководителю российского бюро Интерпола Владимиру Овчинскому.