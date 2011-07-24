Молодожены
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В Нью-Йорке сыграли первые однополые свадьбы

  • 24 июля 2011

В воскресенье на Манхэттене прошли первые однополые свадьбы.

Это произошло после того, как Нью-Йорк стал шестым (и пока самым крупным) штатом, разрешившим заключать однополые браки.

Видео не сопровождается комментарием.