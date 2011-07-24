В Нью-Йорке сыграли первые однополые свадьбы

В воскресенье на Манхэттене прошли первые однополые свадьбы.
Это произошло после того, как Нью-Йорк стал шестым (и пока самым крупным) штатом, разрешившим заключать однополые браки.
Видео не сопровождается комментарием.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В воскресенье на Манхэттене прошли первые однополые свадьбы.
Это произошло после того, как Нью-Йорк стал шестым (и пока самым крупным) штатом, разрешившим заключать однополые браки.
Видео не сопровождается комментарием.