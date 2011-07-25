Вспоминая Эми Уайнхаус в Кэмдене и в Москве

23 июля в Лондоне в возрасте 27 лет скончалась английская певица Эми Уайнхаус. Эми начала сочинять песни в 14 лет.

Ее первый альбом Frank вышел в свет в 2003 году и был номинирован на престижный музыкальный приз "Меркьюри", а в 2006 она обрела всемирную известность, когда ее второй альбом Back to Black получил сразу пять премий "Грэмми". Она страдала от наркозависимости и алкоголизма.

Музыкант Антон Шелупанов и музыкальный критик Борис Барабанов рассуждают в передаче "БибиСева" о творчестве Эми Уайнхаус, ее незаурядном таланте, проблемы и о том, как она выступала по частному заказу Романа Абрамовича.