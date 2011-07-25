Стоило ли закрывать суд над Брейвиком?

Преступления, в совершении которых обвиняют правого радикала Андерса Брейвика - из разряда нарицательных, тех, о которых становится известно по всему свету.

Суд в Норвегии постановил, что дело о расстреле десятков людей в лагере отдыха на острове Утойя и организации взрыва в центре Осло будет слушаться в закрытом режиме.

Корреспонденты Би-би-си спросили москвичей о том, следует ли проводить подобные процессы открыто или же носители взглядов подобных тем, что проповедует Брейвик, не должны получать дополнительную возможность для пропаганды своих воззрений.