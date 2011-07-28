"Суши с укропом, мартини с укропом"

В социальной сети Facebook набирает популярность группа так называемых "укропоненавистников" под названием Dillwatch.

Изначально страницу организовала компания живущих в Москве иностранцев во главе с журналистом газеты Independent Шоном Уокером.

Экспаты заметили, что россияне едят с укропом любые, включая самые неожиданные, на их взгляд, блюда.

Участники группы Dillwatch выкладывают фотографии странных блюд с укропом в интернет, чтобы вместе подивиться, зачем русские везде кладут эту зелень.

Недавно о группе написало агентство Рейтер, после чего к сообществу присоединились преданные любители укропа - и начались дебаты.

Организатор Dillwatch Шон Уокер рассказал "БибиСеве" о роли укропа в своей жизни.