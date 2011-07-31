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Сирийские танки входят в Хаму

  • 31 июля 2011

Сирийская армия вошла в город Хама, который стал главным центром антиправительственных выступлений.

Очевидцы говорят, что там погибли десятки человек. На этих любительских кадрах видно, как в город вошли танки.

Видео не сопровождается комментарием.