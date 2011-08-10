20 лет после распада СССР: Захват школы в Беслане

1 сентября 2004 года боевики захватили школу в городе Беслан в Северной Осетии. В течение трех дней они удерживали более 1100 заложников, в основном, детей. На третий день в школе прогремел взрыв, о причинах которого до сих пор спорят. Взрыв спровоцировал начало штурма и перестрелку с участием местных жителей. В результате погибли 335 человек, 186 из которых - дети.