Новослободская: 20 лет спустя

История одной улицы: 20 лет без СССР.

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг вспоминает о том, какой в 1991 году была улица Новослободская в Москве.

Что изменилось на этой улице на 20 лет? Как поменялась жизнь людей? Как вспоминают они время надежд и перемен и как оценивают в этом свете свою сегодняшнюю жизнь?

Сбылись ли мечты? Осуществились ли планы? И как сегодня выглядят события августа 91 года глазами простых москвичей.

Эта статья - часть специального проекта bbcrussian.com, посвященного 20-й годовщине распада Советского Союза.