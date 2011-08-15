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Голова или облако в канадском городе?

  • 15 августа 2011

Облако, по форме напоминающее человеческую голову, появилось в Канаде у города Гранд Фоллс.

Некоторые сравнивают его со скульптурами на горе Рашмор в США, но большинство, глядя на это облако, вспоминают волшебника Волдеморта из книг о Гарри Поттере.