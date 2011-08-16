Унитаз морально устарел?

Что русскому хорошо, то немцу смерть. Что же тогда говорить о сенегальцах, пуэрториканцах и маори? Как столь индивидуальное, приватное дело, как посещение ватерклозета, может подходить сразу всем жителям планеты?

Передовые умы озабочены! Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил конкурс на разработку туалета будущего для стран третьего мира. Основные волнующие Билла характеристики - автономность, минимальные затраты ресурсов воды и электроэнергии и копеечная себестоимость в пересчете на одного посетителя.

В ракурсе благих намерений Билла Гейтса мы побеседовали о прошлом, настоящем и будущем туалета с главой Российского туалетного объединения Владимиром Моксуновым.