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Арт-квартал: безумие танго и музыка мира

  • 17 августа 2011

Арт-квартал: "Ода радости" Бетховена на корейской границе и лунные серенады в Греции.

А также театральный фестиваль в Эдинбурге празднует 65-летие и другие арт-новости в традиционной рубрике.