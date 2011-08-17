Арт-квартал: безумие танго и музыка мира

Арт-квартал: "Ода радости" Бетховена на корейской границе и лунные серенады в Греции.
А также театральный фестиваль в Эдинбурге празднует 65-летие и другие арт-новости в традиционной рубрике.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Арт-квартал: "Ода радости" Бетховена на корейской границе и лунные серенады в Греции.
А также театральный фестиваль в Эдинбурге празднует 65-летие и другие арт-новости в традиционной рубрике.