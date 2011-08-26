Новые тайны нацистов в документах Ми-5

Обнародованы новые секретные документы внешней разведки Великобритании МИ-5. В них - немало необычных фактов об отношениях британской девочки-подростка и офицера гестапо, живших в Париже во время фашистской оккупации.

Также в документах - подробности работы британского писателя Пэлема Грэнвила Вудхауза на пропагандистскую машину нацистской Германии.

Вудхауз, известный своими книгами про Дживса и Вустера, записал серию радиопередач, которые нацисты транслировали на Америку.

Репортаж корреспондента Би-би-си Гордона Кореры.