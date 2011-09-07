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Как стать миллиардером в Китае

  • 7 сентября 2011

Журнал Forbes сообщает о рекордном числе миллиардеров в Китае.

Сева Новгородцев беседует с бизнесменом Олегом Грицаловым, который уже 10 лет живет в городе Шеньжэнь.