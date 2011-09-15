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Наука и техника: суперкары будущего

  • 15 сентября 2011

В очередном выпуске видеообозрения "Наука и техника": cуперкары будущего: чище, компактнее и дороже; Nintendo 3DS – в поисках женщины; Microsoft объединяет и властвует на одной платформе и глубокое погружение в Facebook.