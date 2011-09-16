Телескоп обнаружил планету с двумя солнцами

Телескоп "Кеплер" впервые обнаружил планету, вращающуюся вокруг двойной звезды, объявили сотрудники НАСА.

Предположительно, новая планета, получившая название Kepler-16b, представляет собой необитаемый газовый гигант, похожий на Сатурн.

Несмотря на то, что астрономы и раньше подозревали наличие планет, обращающихся вокруг двойных звезд, им впервые удалось обнаружить такое небесное тело.

Это означает, что, когда на планете Kepler-16b заканчивается день, там можно наблюдать двойной закат, утверждают ученые