Детские рисунки возрастом в 13 тысяч лет в пещере

Доисторические рисунки, найденные в пещере во Франции, созданы детскими руками. Некоторым юным художникам было всего по три года, говорят ученые.

Так называемые "следы от пальцев" - прямые и волнистые параллельные линии или метки, оставленные пальцами – были обнаружены в пещере Руффиньяк во Франции, известной также как "пещера тысячи мамонтов".

Джессика Куни, археолог из Кембриджского университета, рассказала корреспонденту Би-би-си Дэвиду Силлито о рисунках, обнаруженных на стене "детской" пещеры во Франции.