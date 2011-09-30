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Кунсткамера: самые странные клипы недели

  • 30 сентября 2011

Кунсткамера - видеопрограмма Русской службы Би-би-си, в которой собраны самые забавные и странные клипы со всего мира за неделю.

Ведущий программы - Дмитрий Полтавский.