Кунсткамера: самые странные клипы недели

Кунсткамера - видеопрограмма Русской службы Би-би-си, в которой собраны самые забавные и странные клипы со всего мира за неделю.
Ведущий программы - Дмитрий Полтавский.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Кунсткамера - видеопрограмма Русской службы Би-би-си, в которой собраны самые забавные и странные клипы со всего мира за неделю.
Ведущий программы - Дмитрий Полтавский.