Оккупация Уолл-стрит: что это?

Беспрецедентные акции протеста захлестнули Нью-Йорк и другие крупные города США на минувшей неделе. Организаторами протестов стало движение "Оккупируй Уолл-стрит". На сайте движения говорится "Мы - люди разных рас, разных полов, разных верований. Нас - большинство. Мы - это 99%. И мы не намерены больше безмолвствовать".

Протестующие - в основном молодые люди с ярко выраженными политическими взглядами. Они выдвигают довольно широкий круг требований и, честно сказать, напоминают больше современную интерпретацию движения хиппи, нежели хорошо организованное движение политпротеста.

В программе "БибиСева" - Алексей Байер, экономист, писатель и журналист, проживающий в Нью-Йорке. Алексей Байер рассказал Севе Новгородцеву о том, что вызвало желание протестовать у молодых американцев.