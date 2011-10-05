Роботы - в быту и на войне

Вот уже несколько десятилетий ученые обещают, что когда-нибудь большую часть домашней работы за нас будут выполнять роботы.

И вот – время пришло: создан робот-пылесос, который не просто чистит ковры и полы в доме в отсутствие хозяина, но и способен залезть в каждый угол, а также тщательно пропылесосить вокруг ножек стола, к примеру.

Правда, ученые и не думают на этом останавливаться. Роботы, уверены они, должны быть полезны человеку и в других сферах жизни. Например, в ведении войны.

Что же объединяет роботов-пылесосов и роботов, используемых американскими военными в Афганистане?