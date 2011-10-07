Как присуждают Нобелевскую премию мира

Сейчас - сезон премий. Премию имени Анны Политковской получила сирийская правозащитница, адвокат по правам человека и журналист Разан Зайтунэ.

Нобелевскую премию мира получили сразу несколько женщин в Африке.

Понятно, почему дают премии правозащитникам и журналистам, рискующим своей жизнью, лишь бы донести до всего мира правду.

Но что такое Нобелевская премия мира? Это же не физика или химия, где ясно, кто гений, а кто нет, кто заслуживает, а кто нет.

Не так давно ее дали, например, Бараку Обаме, еще до того как он вообще чего бы ни было достиг.

Может быть, Нобелевская премия мира как-то устарела и ее уже нельзя считать такой же благородной, какой она была лет так 30 тому назад?

Именно это Сева Новгородцев и спросил у международного комментатора Николая Мейнерта