Newsnight: расследование коррупции в боксе

Журналисты программы Би-би-си Newsnight намерены расследовать дальнейшие свидетельства тайных выплат миллионов долларов из Азербайджана Международной организации бокса (WSB) и Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), которая организует олимпийские бои.

Согласно источникам, управляющий директор WSB Иван Ходабахш получил деньги в обмен на гарантию того, что азербайджанские боксеры выиграют две золотые медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

AIBA отрицает существование сделок для получения договорных медалей. Сам Ходабахш сказал Newsnight, что утверждения о наличии каких бы то ни было сделок с Азербайджаном – "абсолютная ложь".

Отрицает обвинения в коррупции и азербайджанская сторона.

Однако как сообщила в интервью Азербайджанской службе Би-би-си сотрудница программы Newsnight Анна Эдамс, журналистское расследование продолжается.