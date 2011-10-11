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Украинцы о приговоре Юлии Тимошенко

  • 11 октября 2011

"Справедлив ли приговор Юлии Тимошенко?" - с таким вопросом корреспондент Би-би-си Олег Антоненко обратился к участникам демонстраций и прохожим на улицах Киева.