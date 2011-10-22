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Impulse! Records исполняется полвека

  • 22 октября 2011

"Дом, который построил Трейн" - так по имени самого известного музыканта Impulse! Records, великого саксофониста Джона Колтрейна, именуют фирму любители джаза.

О легендарном лейбле-юбиляре рассказывает обозреватель "Пятого этажа" Александр Кан.