Английский на видео. Хэллоуин

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Видеокурс The Teacher, разработанный Всемирной службой Би-би-си и сайтом bbcrussian.com, знакомит вас с популярными английскими идиомами.
В уроке "Хэллоуин":<br>идиоматические выражения, связанные со страхом:
- To shake like a leaf - Дрожать или трястись как осиновый лист
- Scared stiff - Застывший от ужаса, оцепеневший от страха
- It sends shivers up and down my spine - У меня от этого по спине мурашки бегают
Текст урока - здесь
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