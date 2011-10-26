В Австралии выходили вомбата-альбиноса

Редкий австралийский вомбат-альбинос, которого выходила Вэл Салмон, чувствует себя прекрасно, но пока еще слишком мал.

Когда он подрастет, добровольцы, занимающиеся охраной дикой природы, надеются использовать его в программе размножения вомбатов.