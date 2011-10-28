Русский театр: от кризиса к возрождению?

28 октября Большой театр открывает свою историческую сцену.

Реконструкция и реставрация главного театра России длились 6 лет и обошлись бюджету в 21 млрд рублей.

Театры в российской провинции, многим из которых также требуется срочная реконструкция, не могут рассчитывать и на суммы в 10 раз меньше. При том, что, по мнению критиков, уровень театральных постановок практически повсеместно падает.

Наталья Тузовская отправилась в Ярославль, на родину русского театра, чтобы понять, насколько справедливы такие оценки, и какое будущее ждет российский театр.