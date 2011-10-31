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Лужков: Медведев имеет диктаторские замашки

  • 31 октября 2011

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил Русской службе Би-би-си, что президент России Дмитрий Медведев - в отличие от премьер-министра Владимира Путина - категорически не приемлет инакомыслия.