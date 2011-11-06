Халяль и кашрут в Голландии под угрозой?

В декабре парламент Нидерландов должен рассмотреть проект закона о запрете на традиционный забой скота для производства халяльного и кошерного мяса.

Авторы закона говорят, что руководствуются соображениями гуманного отношения к животным. Однако запрет получил мощную поддержку со стороны правой Партии свободы, выступающей против миграции.

Многие мусульмане и евреи рассматривают законопроект как ущемление своих прав и напоминают о похожем запрете, введенном Гитлером.

Репортаж из Гааги Анны Хуллиган.