80 тысяч мусульман собралось в воскресенье у Соборной мечети на проспекте Мира в Москве, чтобы отпраздновать Курбан-Байрам.

Соборная мечеть – самая большая в Москве – находится на реконструкции. На ее месте возводится новое здание новой мечети, историческое же здание было снесено в сентябре этого года. Однако это не помешало провести праздничную молитву.

Многие из собравшихся на празднование Курбан-Байрама – трудовые мигранты. Всего, по некоторым оценкам, в Москве проживает около 2 млн мусульман.

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