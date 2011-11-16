Защитники прав геев против петербургских депутатов

В законопроекте, почти единогласно принятом в первом чтении Законодательным собранием Санкт-Петербурга, "пропаганда гомосексуализма" приравнивается к пропаганде педофилии и карается штрафом.

В документе прописано предложение штрафовать от тысячи до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на пропаганду - среди прочего - мужеложества, лесбиянства, бисексуализма и трансгендерности среди несовершеннолетних. Как пояснил автор документа Виталий Милонов, депутаты стремятся оградить неокрепшие умы подростков от пропаганды "отклонений", которую развивает индустрия шоу-бизнеса.

Сева Новгородцев спросил петербуржца Игоря Кочеткова - правозащитника, председателя российской ЛГБТ-сети (межрегионального общественного движения по защите прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных меньшинств), что понимается под "пропагандой гомосексуализма".