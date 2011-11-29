Разгром британского посольства в Иране

В Тегеране толпа демонстрантов, протестующих против экономических санкций Великобритании в отношении Ирана, совершила нападение на британское посольство.
Видео не сопровождается комментарием.
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В Тегеране толпа демонстрантов, протестующих против экономических санкций Великобритании в отношении Ирана, совершила нападение на британское посольство.
Видео не сопровождается комментарием.