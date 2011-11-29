Media playback is unsupported on your device

Разгром британского посольства в Иране

  • 29 ноября 2011

В Тегеране толпа демонстрантов, протестующих против экономических санкций Великобритании в отношении Ирана, совершила нападение на британское посольство.

Видео не сопровождается комментарием.