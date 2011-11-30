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Арт-квартал: лягушки в "Лебедином озере"

  • 30 ноября 2011

В этом выпуске "Арт-квартала": "Лебединое озеро" с акробатическим уклоном, пограничное искусство Финляндии, призрак леди Макбет в Риме и лондонские гастроли африканского цыгана Ванлова Куболора.