День выборов: голосование "Наших" и протесты

В день выборов в России представители прокремлевского движения "Наши" отправились вместе на избирательные участки, а оппозиционным силам не дали провести митинг в центре Москвы.

Подробности - в репортаже Рафаэля Саакова и Марии Васильевой.

3 тысячи членов движения "Наши" из разных регионов России голосовали вместе в Москве - большими группами их доставили на несколько избирательных участков в районе ВВЦ.

"Голос каждого человека учитывается и влияет на итоги выборов. Я считаю, что каждый человек, у которого есть своя гражданская позиция, вне зависимости от того, какие у него политические предпочтения, должен принять участие в выборах", - говорит Вадим, приехавший из Новосибирска.

В одном из павильонов выставочного центра с 4 по 6 декабря проходит Форум гражданских активистов, организованный "Нашими". Активисты движения в течение дня выборов намеревались также патрулировать улицы Москвы.

"Наша функция - информировать полицию о проведении несанкционированных акций и митингов", - сообщили в движении.

"Мы не деремся"

Несколько десятков оппозиционеров были задержаны в Москве, в том числе один из организаторов акции Сергей Удальцов, который даже не доехал до Манежной площади.

"В случае появления Удальцова, сразу задержать его", - дал команду голос из рации полицейского, дежурившего на Охотном ряду.

Митинг, который не был санкционирован столичными властями, должен был начаться в 2 часа дня, однако за несколько минут до этого полиция перекрыла все проходы на площадь.

В стране идут "псевдовыборы", граждане считают, что в стране отсутствует законная избирательная система. Граждане фактически не имеют права ни баллотироваться, ни выбирать кого бы то ни было Владимир Мичурин, активист ОГФ

Как было заявлено представителем полиции, "по техническим причинам", в том числе из-за "гололеда".

В результате собравшиеся активисты начали выкрикивать лозунги о "незаконности выборов" на площади Революции, где их по очереди задерживали полицейские и отправляли в дежурившие рядом автозаки.

"Они боятся, хотя я не понимаю чего. Нас мало и мы - мирные люди, никто из нас не несет с собой никаких гранат, мы не деремся", - сказала корреспонденту Би-би-си член руководства движения "Солидарность" Надежда Матюшкина.

"В стране идут "псевдовыборы", граждане считают, что в стране отсутствует законная избирательная система. Граждане фактически не имеют права ни баллотироваться, ни выбирать кого бы то ни было. Избирательные комиссии формируются властью. В стране вместо демократического государства учреждено номенклатурно-криминальное иго", - заявил активист Объединенного гражданского фронта Владимир Мичурин, которого полиция задержала прямо во время интервью Би-би-си.

На 4 декабря в Москве были запланированы сразу несколько акций оппозиции, в том числе на Триумфальной площади, но ни одна из них не получила санкцию со стороны столичных властей.