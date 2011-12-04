День выборов: голосование "Наших" и протесты

В день выборов в России представители прокремлевского движения "Наши" отправились вместе на избирательные участки, а оппозиционным силам не дали провести митинг в центре Москвы.
Подробности - в репортаже Рафаэля Саакова и Марии Васильевой.
3 тысячи членов движения "Наши" из разных регионов России голосовали вместе в Москве - большими группами их доставили на несколько избирательных участков в районе ВВЦ.
"Голос каждого человека учитывается и влияет на итоги выборов. Я считаю, что каждый человек, у которого есть своя гражданская позиция, вне зависимости от того, какие у него политические предпочтения, должен принять участие в выборах", - говорит Вадим, приехавший из Новосибирска.
В одном из павильонов выставочного центра с 4 по 6 декабря проходит Форум гражданских активистов, организованный "Нашими". Активисты движения в течение дня выборов намеревались также патрулировать улицы Москвы.
"Наша функция - информировать полицию о проведении несанкционированных акций и митингов", - сообщили в движении.
"Мы не деремся"
Несколько десятков оппозиционеров были задержаны в Москве, в том числе один из организаторов акции Сергей Удальцов, который даже не доехал до Манежной площади.
"В случае появления Удальцова, сразу задержать его", - дал команду голос из рации полицейского, дежурившего на Охотном ряду.
Митинг, который не был санкционирован столичными властями, должен был начаться в 2 часа дня, однако за несколько минут до этого полиция перекрыла все проходы на площадь.
Как было заявлено представителем полиции, "по техническим причинам", в том числе из-за "гололеда".
В результате собравшиеся активисты начали выкрикивать лозунги о "незаконности выборов" на площади Революции, где их по очереди задерживали полицейские и отправляли в дежурившие рядом автозаки.
"Они боятся, хотя я не понимаю чего. Нас мало и мы - мирные люди, никто из нас не несет с собой никаких гранат, мы не деремся", - сказала корреспонденту Би-би-си член руководства движения "Солидарность" Надежда Матюшкина.
"В стране идут "псевдовыборы", граждане считают, что в стране отсутствует законная избирательная система. Граждане фактически не имеют права ни баллотироваться, ни выбирать кого бы то ни было. Избирательные комиссии формируются властью. В стране вместо демократического государства учреждено номенклатурно-криминальное иго", - заявил активист Объединенного гражданского фронта Владимир Мичурин, которого полиция задержала прямо во время интервью Би-би-си.
На 4 декабря в Москве были запланированы сразу несколько акций оппозиции, в том числе на Триумфальной площади, но ни одна из них не получила санкцию со стороны столичных властей.