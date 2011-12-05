Оппозиция России заговорила о революции

На следующий день после парламентских выборов российской оппозиции удалось собрать свой самый большой митинг в Москве за последние годы. На Чистопрудный бульвар пришли несколько тысяч человек.

Акция вылилась в массовые задержания ее организаторов и участников, которые по завершении основной части, санкционированной властями, решили стихийно пройти к зданию Центризбиркома на Лубянке.

"Главный революционер России - это, конечно, Владимир Путин, потому что он делает все для того, чтобы в России случилась революция", - заявил Би-би-си блогер Алексей Навальный.

Нынешний митинг получился на редкость разношерстным - на нем выступали и либералы, и анархисты, и националисты, и такие влиятельные в российской общественной жизни персоны, как поэт Дмитрий Быков и музыкальный критик Артемий Троицкий.

Сайт, посвященный оппозиционному митингу, был дважды взломан неизвестными, после чего информация об акции публиковалась исключительно на страницах в социальных сетях.

Участники митинга, который прошел под лозунгами "Эти выборы - фарс!" и "Россия без Путина", считают прошедшие выборы нелегитимными. Они убеждены, что за оставшиеся до президентских выборов три месяца поддержка оппозиции будет только расти.

Подробности - в репортаже Рафаэля Саакова и Марии Васильевой.