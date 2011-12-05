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Гигантские панды в зоопарке Эдинбурга

  • 5 декабря 2011

Две гигантские панды прибыли в зоопарк Эдинбурга из Китая в рамках программы обмена сроком на 10 лет.

Работники зоопарка уверены, что смогут создать условия, в которых панды дадут потомство, быть может уже в будущем году.