Гигантские панды в зоопарке Эдинбурга

Две гигантские панды прибыли в зоопарк Эдинбурга из Китая в рамках программы обмена сроком на 10 лет.
Работники зоопарка уверены, что смогут создать условия, в которых панды дадут потомство, быть может уже в будущем году.
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Две гигантские панды прибыли в зоопарк Эдинбурга из Китая в рамках программы обмена сроком на 10 лет.
Работники зоопарка уверены, что смогут создать условия, в которых панды дадут потомство, быть может уже в будущем году.