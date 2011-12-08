Протесты в Калиниграде: "Путин кинул нашу область"

Несколько сотен жителей Калининграда накануне вышли на митинг в знак протеста против результатов прошедших в минувшее воскресенье выборов в Госдуму.

Влпреки ожиданиям организаторов, которые подавали заявку на участие 50 человек, на площади собралось, по некоторым оценкам, до тысячи горожан.

Необычную политическую активность проявила ранее инертная молодежь. Сами молодые люди заявляют, что им надоело быть обманутыми, пришло время заявить о своей гражданской позиции и потребовать справедливости.

В митинге также приняли участие члены и сторонники партий КПРФ и "Патриоты России" и представители различных общественных организаций.

Репортаж из Калининграда Дмитрия Подгорчука для bbcrussian.com.