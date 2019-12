Поп звезда Марайя Кери призналась, что в восторге от видео на ее песню, которое сняли британские моряки.

Команда британского десантного корабля HMS Ocean записала рождественское поздравление на музыку хита 1994 г. All I Want For Christmas Is You.

Моряки сняли видео после того, как узнали новость, что возвращаются домой после семимесячного рейда.