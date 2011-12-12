Акула напала на серфингиста в Австралии

Серфингист отделался легкими травмами после нападения на него акулы у берегов юго-восточного австралийского штата Новый Южный Уэльс.

По словам Стивена Кинга, он чувствует себя "самым везучим парнем на Земле".

Репортаж Данкана Кеннеди.