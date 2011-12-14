На военной базе Манас
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База Манас и стратегия США в Афганистане

  • 14 декабря 2011

Расположенная в Киргизии американская военная база Манас имеет важное стратегическое значение для действий коалиции в Афганистане.

Однако новый лидер Киргизии собирается закрыть базу в 2014 году, когда закончится срок ее аренды.