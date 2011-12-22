Что пережили активистки FEMEN в Белоруссии

Активистки украинского феминистского движения FEMEN Инна Шевченко, Оксана Шачко и Александра Немчинова, похищенные в Белоруссии неизвестными после акции протеста против режима Александра Лукашенко у здания КГБ в Минске, в ночь на среду в сопровождении украинского консула вернулись на родину.

По словам девушек, они были схвачены прямо на автовокзале в Минске, откуда собирались отправиться в Гомель, чтобы оттуда на поезде уехать на Украину.

Неизвестные разделили участниц протестов и провели допрос в грубой форме, после чего долго возили в машинах по Минску. Однако, как рассказала в интервью Украинской службе Би-би-си в Киеве одна из активисток движения, Инна Шевченко, самое страшное началось после того, как всех трех девушек посадили в автобус и повезли в лес.