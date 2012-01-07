От эсперанто до языка смс

"От эльфского к клингонскому. Исследование изобретенных языков" - так называется только что вышедшая книга американского лингвиста Майкла Адамса.

О волапюке и эсперанто, о новоязе "1984 года"Джорджа Оруэлла и русифицированном языке "надцать" "Механического апельсина" Энтони Берджеса, о вынесенных в заголовок книги эльфском - языке персонажей "Властелина колец" и клингонском - языке инопланетян из телесериала "Звездный путь" и других придуманных языках рассказывает в программе "Пятый этаж" ее культурный обозреватель Александр Кан.