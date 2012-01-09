Ким Чен Ын в танке, на коне и с народом

Из всех подарков, которые Ким Чен Ын получил на свое 29-летие, самым значимым, пожалуй, можно считать снятый о нем документальный фильм.

В нем народ Северной Кореи знакомят с новым лидером, в деталях рассказывая о грандиозных достижениях молодого человека.

После смерти Ким Чен Ира в стране, приученной к подчинению только одному верховному лидеру, образовался весьма опасный политический вакуум.

Но не прошло и месяца, а уникальная в своем роде северокорейская пропагандистская машина уже сделала все возможное, чтобы его заполнить.