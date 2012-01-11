"Ботинки с мотором" на выставке в Лас-Вегасе

Ботинки с мотором и другие изобретения представляют американские производители на выставке в Лас-Вегасе.
Корреспондент Би-би-си Мэтт Данзиго побывал на выставке и пообщался с теми, кто представил самые необычные новинки.
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Ботинки с мотором и другие изобретения представляют американские производители на выставке в Лас-Вегасе.
Корреспондент Би-би-си Мэтт Данзиго побывал на выставке и пообщался с теми, кто представил самые необычные новинки.