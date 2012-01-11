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"Ботинки с мотором" на выставке в Лас-Вегасе

  • 11 января 2012

Ботинки с мотором и другие изобретения представляют американские производители на выставке в Лас-Вегасе.

Корреспондент Би-би-си Мэтт Данзиго побывал на выставке и пообщался с теми, кто представил самые необычные новинки.