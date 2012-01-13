В Мексике врачи уронили сердце для пересадки

Медицинский персонал одной из мексиканских клиник прославился на весь мир во время подготовки операции по трансплантации сердца.

Врачи умудрились уронить орган, который доставляли сначала на самолета, а затем на вертолете через всю страну.

На то, чтобы тщательно спланировать доставку сердца для двадцатилетней пациентки, была затрачена масса усилий. И все они чуть не пошли прахом, когда один из врачей споткнулся о переносной холодильник в нескольких сотнях метров от больницы.

К счастью, сердце не пострадало, и операция прошла успешно. Сообщается, что пациентка хорошо отреагировала на трансплантат.