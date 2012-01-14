Арабская весна: год спустя

Год назад массовые демонстрации в Тунисе и бегство правителя страны Бен Али в Саудовскую Аравию положили начало "арабской весне".

За Бен Али последовали Мубарак, Салех и Каддафи, ситуация в Сирии достигла критической точки. На место диктаторов, по большей части союзников Запада, в результате свободных выборов приходят исламисты, пусть и умеренные. С выбором народа, однако, нельзя не считаться...

Что ждет страны Магриба в наступившем году? На эту тему в эфире "Пятого этажа" рассуждают арабист Андрей Остальский и гостья программы, израильский аналитик Ксения Светлова.