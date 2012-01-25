Сильное северное сияние в Европе

Последние несколько дней были отмечены сильной активностью так называемых полярных или северных сияний. Эти завораживающие небесные шоу были видны не только за Полярным кругом, но и в относительно южных районах Северной Европы, например, в Шотландии.

Северные сияния возникают когда в верхние слои атмосферы попадают заряженные частицы из близких к нашей планете регионов космоса. Интенсивность, с которой частицы попадают в атмосферу Земли, связана с активностью Солнца.

На этих кадрах - ускоренная съемка северного сияния в Акасломполо, Финляндия. Видео не сопровождается комментарием.