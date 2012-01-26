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Полиция спасает австралийского премьера

  • 26 января 2012

Чтобы спасти премьер-министра Австралии Джулию Гиллард и лидера оппозиции Тони Аббота от разгневанных борцов за права аборигенов, к одному из ресторанов Канберры прибыло подразделение из 50 полицейских.