Крейсер ВМФ США в бухте Севастополя

Визит американского крейсера в Севастополь сопровождался антинатовскими протестами пенсионеров на Графской пристани.
Видео корреспондента Украинской службы Би-би-си Александра Шталтовного.
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Визит американского крейсера в Севастополь сопровождался антинатовскими протестами пенсионеров на Графской пристани.
Видео корреспондента Украинской службы Би-би-си Александра Шталтовного.