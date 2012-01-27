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Крейсер ВМФ США в бухте Севастополя

  • 27 января 2012

Визит американского крейсера в Севастополь сопровождался антинатовскими протестами пенсионеров на Графской пристани.

Видео корреспондента Украинской службы Би-би-си Александра Шталтовного.