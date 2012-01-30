Загадке Прокофьева ищут ответ в Лондоне

Сергей Прокофьев - один из величайших и самых известных композиторов ХХ века.

И все же во многом он остается загадкой - главным образом приняттое им в 1936 году решение покинуть благополучный Париж и приехать жить в Советский Союз.

Проходящий сейчас в Лондоне Прокофьевский фестиваль не только знакомит слушателя со многими неизведанными произведениями композитора, но и пытается ответить на до сих пор непроясненные вопросы о судьбе композитора.

Рассказывает культурный обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан