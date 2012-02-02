Фильм Би-би-си: Грузия как поле битвы Кремля с Западом

В эфир второго телеканала Би-би-си вышла третья часть фильма – "Путин, Россия и Запад". Эта серия полностью посвящена отношениям России и Грузии: с момента прихода к власти в Тбилиси Михаила Саакашвили и до августовской войны 2008.

Авторы попытались разобраться в причинах началах конфликта и восстановить цепь событий, предшествовавших войне.

В фильме недвусмысленно отмечается, что кризис в Грузии стал самым серьезным испытанием для отношений между Россией и США со времен холодной войны.

Первые две серии - "Приход к власти" (Taking Control, о первых годах правления Владимира Путина) и "Угроза демократией" (Democracy Threatens, об "оранжевой революции" на Украине и наступлении на неправительственные организации в России) - вызвали неоднозначную реакцию.

Интервью с продюсером и режиссером фильма Полом Митчеллом читайте на сайте bbcrussian.com.